Трамп лично побывает на открытии восстановленного Собора Парижской Богоматери

Дональд Трамп собирается посетить Францию для участия в торжественной церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, восстановленного после разрушительного пожара в 2019 году. Он отметил значительные усилия, которые вложил французский лидер Эммануэль Макрон в реконструкцию исторического памятника.

По данным «Интерфакса», это будет первая зарубежная поездка Трампа с момента его победы на президентских выборах в США. Однако на церемонии открытия не будет Папы римского Франциска, который отправится с визитом на Корсику.

Макрон уже посетил собор, чтобы проверить его готовность к открытию, и оказался доволен результатами восстановительных работ, которые включали в себя обновление и перестройку здания. Ожидается, что на мероприятии соберутся около 50 глав государств. Макрон выступит с речью. Тогда же пройдет литургия.

Вечером запланирован концерт, который смогут увидеть около 40 тыс. зрителей на набережной Сены. Первая публичная месса состоится 8 декабря. В этот день собор откроет свои двери для всех желающих.

Ранее сообщалось, что Макрон, вероятно, пригласит на парижский саммит по ИИ в феврале Трампа и Маска.