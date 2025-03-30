NBC: Трамп заявил, что «не шутит» о готовности переизбраться на третий срок

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что он не шутит, когда говорит о своём намерении вновь стать президентом. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

По мнению республиканца, существуют возможности для того, чтобы быть избранным на третий срок, но пока рано об этом говорить. Глава Белого дома отметил, что его внимание сосредоточено на текущих задачах.

«Я не шучу. Многие люди хотят, чтобы я это сделал», — отметил Трамп.

Глава Соединённых Штатов Америки также заявил, что один из вариантов развития событий предполагает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента, а затем уступит место действующему главе государства.

В то же время он не стал раскрывать другие возможные пути, которые могли бы быть использованы.

Ранее британский таблоид Daily Mail намекнул, что в американской конституции есть лазейки, которые могут позволить президенту США Дональду Трампу остаться у власти на четвертый срок и занимать пост до 2037 года.