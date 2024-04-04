«Не американцам давать нам советы»: посол Антонов поставил на место госсекретаря США Блинкена

Посол России в Вашингтоне резко отреагировал на недавнее заявление главы американского госдепа, что Москве следовало бы изменить свое поведение ради улучшения отношений с США.

Анатолий Антонов напомнил, что в Вашингтоне все время от России все время чего-то требуют. Хоты давно следовало понять, что Москва не отступится от защиты своих национальных интересов.

«Не американцам давать нам советы. Кстати, те же слова чиновники госдепа долдонили и в 2021 году, то есть до начала СВО. Пора бы правительству Соединенных Штатов перестать лгать себе и другим», — приводится комментарий Антонова в аккаунте российского посольства в соцсетях.

Антонов подчеркнул, все, что сейчас происходит на международной арене между Россией и США — исключительный выбор Вашингтона, долгие годы «злоупотреблявшего доверием РФ и растоптавшего азы дипломатии».

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости уменьшить влияние России на страны Латинской Америки.