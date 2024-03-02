Не без НАТО: выяснилось, откуда мог быть атакован дом в Петербурге

В Сети появилась информация о попадании беспилотника в дом на Пискаревском проспекте Петербурга. Политолог, глава ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров не исключил, что эта атака могла быть совершена с территории иностранного государства.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже встретился с жильцами поврежденного здания. Для них организовали пункт временного размещения с горячим питанием, поддержкой психологов, соцработников и врачей. Пострадавшим выплатят компенсации, а все повреждения устранят за счет города. Жертв нет.

В любом случае, уточнил эксперт, вполне правдоподобной кажется версия о том, что для атак БПЛА на Северную столицу использовалась территория ближайших стран.

«И страны Прибалтики, и Финляндия со Швецией сейчас будут активно вовлекаться в антироссийскую деятельность. Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак на российскую инфраструктуру», — рассказал политолог в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, пояснил Сипров, это не единственная версия насчет того, почему украинские беспилотники все же достигают своих целей.

«Напомню, буквально на днях атаке беспилотных аппаратов подвергся город Дзержинск, а это Нижегородская область. Ранее дроны долетали до базы дальней авиации в городе Энгельс, а это Саратовская область. Дело в том, что сегмент производства легких ударных беспилотников сейчас очень активно развивается, и потенциал в развитии их технических характеристик еще не исчерпан. Одно из главных направлений — повышение дальности действия этих аппаратов. Причем технические характеристики и российских, и иранских, и западных, и украинских, и турецких дронов повышаются буквально на глазах», — подчеркнул собеседник.

Но, добавил эксперт, история развития техники показывает, что сначала развиваются средства поражения, а следом — средства противодействия им.

«И сейчас, я думаю, в самое ближайшее время появятся новые современные высокотехнологичные средства по противодействию легким ударным беспилотникам. Не менее дешевые, чем сами эти беспилотники — это принципиально важно, потому что сейчас такие комплексы, как «Панцирь», способны перехватывать БПЛА, но в небольшом количестве, то есть необходимо новое средство, которое будет противодействовать массированным атакам, так называемым роям беспилотников», — подытожил Сипров.

Ранее мы рассказывали, что в РФ создали комплексную систему защиты объектов от дронов.