«Не через 10 лет, а завтра»: Испания готова войти в единую армию Европы

Глава испанского правительства Педро Санчес, выступая на форуме, сделал сенсационное заявление: его страна не просто поддерживает идею единой армии ЕС, а готова войти в нее «уже завтра». Об этом сообщает Europa Press.

По словам Санчеса, единые вооруженные силы — это единственный способ для так называемых «средних держав» внутри Евросоюза отстоять свои интересы на мировой арене. Политик дал понять, что без общеевропейского военного кулака такие страны, как Испания, рискуют остаться на обочине большой геополитической игры.

Заявление испанского премьера восприняли, как вызов как внутренним евроскептикам, так и внешним противникам объединения. Особенно на фоне того, что идея наднациональной армии уже много лет обсуждается в Брюсселе, но постоянно упирается в национальные интересы и бюджетные споры.

Ранее стало известно, что в украинских вузах появится предмет про сопротивление.