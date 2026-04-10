Президент Владимир Зеленский подписал закон, который обяжет студентов колледжей и вузов изучать «Основы национального сопротивления». Официально — для поднятия духа. Неофициально — чтобы готовить бойцов, не отходя от парты. Об этом сообщают украинские СМИ.

Параллельно с этим закон вводит правило: мужчин теперь берут на госслужбу только после прохождения военной службы или базовой общевойсковой подготовки. То есть диплом без автомата — не котируются. Страна окончательно превращается в военный лагерь, где даже философию заменяют тактикой уличных боев.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк жаловался, что Зеленский «через своих покемонов» продавил в парламенте повышение налогов. Теперь — новая образовательная инициатива.

