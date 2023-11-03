МЧС России отправило в Газу два самолета с 28 тоннами гуманитарной помощи

Как сообщает пресс-служба МЧС в своем аккаунте, с аэропорта Жуковский в Московской области вылетели два борта с гумпомощью для сектора Газа общим весом в 28 тонн.

«Российская гуманитарная помощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа», - сообщила пресс-служба.

Уточняется, что в составе гумпомощи находятся перевязочный материал, лекарственные препараты, а также различные гемостатические средства.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».