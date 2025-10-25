«Не лезьте к нам»: глава РФПИ об ответных мерах России на действия USAID

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) направляло миллиарды долларов на действия, нацеленные на подрыв позиций России через смену режимов в других странах, сообщает ТАСС .

В интервью журналистке Ларе Логан Дмитриев сослался на доклад USAID, где, по его словам, зафиксированы масштабные финансовые вливания в проекты по смене политических режимов по всему миру.

«Если изучить доклад USAID, вы увидите миллиарды долларов, которые шли на смены режимов по всему миру с тем, чтобы подорвать позиции России», — отметил он.

По словам главы РФПИ, в ответ на такие действия Россия принимает меры для защиты от «хорошо финансируемых атак». При этом Дмитриев особо подчеркнул принципиальную позицию Москвы: Россия не стремится к вмешательству во внутренние дела других государств.

«Это не российский стиль ведения дел», — заявил он.

Комментируя возможные обвинения в адрес РФ, Дмитриев категорично отметил:

«Россия, насколько мне известно, никогда не пыталась вмешаться во что-либо в США».

