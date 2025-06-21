NYP: Байден ездит в Вашингтон на поезде для работы над таинственным проектом

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден, у которого ранее обнаружили онкологическое заболевание, продолжает посещать свой рабочий кабинет в столице страны. Он приезжает на поезде из своего дома в штате Делавэр. По информации, полученной от источников, Байден работает над секретным проектом в своём офисе. Об этом пишет New York Post.

Некоторые бывшие сотрудники администрации Джо Байдена утверждают, что существует тайна относительно того, как именно он проводит большую часть своего времени в своем временном офисе.

«… „Это действительно загадка“, — сказал один из бывших помощников Байдена о его деятельности во время визитов в округ Колумбия, отметив, что сотрудники, все еще работающие на Байдена, „избегают ответа“», — говорится в публикации газеты.

Кстати, Джо Байден, будучи бывшим президентом Соединённых Штатов Америки, имеет право на бесплатное пользование офисом в Вашингтоне до июля. По некоторым данным, Байден занят написанием книги, а также разработкой планов по созданию библиотеки и фонда, носящих его имя, сообщает издание.

Ранее в сенате США начали вести слушания о том, кто управлял страной вместо Байдена.