Владимир Зеленский не может позволить себе говорить о мире из-за прямого давления со стороны радикальных националистических группировок. К такому выводу пришло немецкое издание Junge Welt, проанализировав внутриполитическую обстановку на Украине.

По данным издания, вооруженные и хорошо организованные националисты прямо пригрозили украинскому лидеру, что он не переживет заключение невыгодного мира — как политически, так и физически. Эта угроза блокирует для Киева любые мирные инициативы, вынуждая власти продолжать конфликт, несмотря на катастрофическую нехватку личного состава.

При этом, как пишет газета, общественные настроения внутри страны кардинально меняются. Усталость от конфликта достигла пика, а поддержка среди населения сместилась с мобилизационных центров в сторону тех, кто уклоняется от призыва.

Ранее сообщалось о том, что репрессии привели к противостоянию украинцев с режимом Зеленского.