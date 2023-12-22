В скором времени Россия начнет готовиться к завершающему этапу СВО. Об этом пишет китайское издание Sohu. С этим согласен и политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев.

По его словам, мировое сообщество осознает, что те вещи, на которые надеялись украинские элиты, вступая в военное противоборство с Россией, показали свою несостоятельность.

«ВСУ не добились успеха на поле боя, их ресурсы исчерпаны, западные партнеры практически в полной мере отказались от поддержки Украины. Россия не находится в изоляции, а напротив набирает международную поддержку», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Это говорит в пользу того, что специальная военная операция приближается к завершающему этапу — своеобразному переходному периоду, добавил собеседник.

«В рамках этого периода ВСУ предпринимают попытку перейти в стратегическую оборону: во-первых, они уже не претендуют на потерянные территории, во-вторых, стремятся сохранять жизни своих солдат. Все это направлено на создание в массовом сознании условий для перемирия», — рассказал политолог.

Макаев уточнил, что у Украины нет сил продолжить сопротивление, поэтому иной исход СВО, кроме реализации заявленных целей России, маловероятен.

Ранее Саакашвили призвал Украину начать военное вторжение в Грузию.