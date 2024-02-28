Депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Андрей Луговой рассказал о знакомстве с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским в молодости.

В программе «Секретные материалы», которая вышла на телеканале «Звезда», Луговой рассказал, что Сырский был скрытым, усидчивым и исполнительным.

«Он никогда не был общительным, не привлекал внимания, старался не выделяться. Сырского с трудом вспомнили даже те, кто был с ним в одной роте», — рассказал Луговой.

По информации некоторых западных СМИ, репутация Сырского вызывает вопросы на Украине. Пресса обращает внимание на то, что солдаты не очень хорошо относятся к главкому из-за больших потерь ВСУ. Сырского прозвали «Мясником» и «Генералом-200».

Сырскому 58 лет. Он родился во Владимирской области РСФСР. В 2020 году получил на Украине звание генерал-полковника. В 2022-м году стал героем Украины. С 2019 по 2024 годы командовал Сухопутными войсками ВСУ. 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим украинской армии. На этом посту он сменил Валерия Залужного.

Сырский окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 годы.

Ранее канала «Военкоры Русской Весны» сообщили, что главком Сырский беспробудно пьет с 23 февраля. В соцсетях активно начали обсуждать его видеообращение, в котором он не смог произнести ни слова.