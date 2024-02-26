«Военкоры Русской Весны»: главком ВСУ Сырский беспробудно пьет с 23 февраля

Главком ВСУ Александр Сырский пребывает в запое с 23 февраля, утверждает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

Вначале скандал вызвало видео посещения Сырским рекрутингового центра во Львове, во время которого тот не смог произнести ни слова.

Позже появилось видео, где Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров инспектируют некое учреждение. Главком вновь смотрит на происходящее непонимающим взглядом и молчит.

Ранее не раз подчеркивалось, что русский по происхождению Сырский очень плохо говорит на украинском языке.

Владимир Зеленский заявил о том, что проведет аудит ВСУ после сдачи армией во главе с Сырским Авдеевки и Крынок.