«Не ребрендинг, а свое»: Лукашенко поставил задачу создать стопроцентно белорусский автомобиль

Соответствующее заявление прозвучало во время официальной церемонии в Минском международном выставочном центре, где предприятиям, чья продукция по итогам 2025 года соответствует высоким стандартам, вручались символы Государственного знака качества

Глава государства потребовал обеспечить стопроцентную локализацию производства, подчеркнув, что машины должны быть исключительно белорусскими.

В числе награжденных оказался и кроссовер Belgee X50. Лукашенко выразил надежду на то, что линейка продукции «Белджи», отмеченная этим знаком, будет расширяться.

В настоящее время компания «Белджи» выпускает автомобили, которые являются локализованными версиями моделей китайского концерна Geely. В производственном портфеле находятся кроссовер Coolray первого поколения (в Белорусии и России продается как Belgee X50), кроссовер Atlas Pro (Belgee X70) и седан Emgrand (Belgee S50).

Ранее автоэксперт Сергей Целиков заявил, что россияне стали меньше покупать китайские машины и перешли на Toyota и BMW.