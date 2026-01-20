«Не ребрендинг, а свое»: Лукашенко поставил задачу создать стопроцентно белорусский автомобиль
Лукашенко потребовал создать полностью белорусский легковой автомобиль
Фото: [Александр Лукашенко/Медиасток.рф]
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил задачу перед автомобильной компанией «Белджи» создать полностью белорусский легковой автомобиль.
Соответствующее заявление прозвучало во время официальной церемонии в Минском международном выставочном центре, где предприятиям, чья продукция по итогам 2025 года соответствует высоким стандартам, вручались символы Государственного знака качества
Глава государства потребовал обеспечить стопроцентную локализацию производства, подчеркнув, что машины должны быть исключительно белорусскими.
В числе награжденных оказался и кроссовер Belgee X50. Лукашенко выразил надежду на то, что линейка продукции «Белджи», отмеченная этим знаком, будет расширяться.
В настоящее время компания «Белджи» выпускает автомобили, которые являются локализованными версиями моделей китайского концерна Geely. В производственном портфеле находятся кроссовер Coolray первого поколения (в Белорусии и России продается как Belgee X50), кроссовер Atlas Pro (Belgee X70) и седан Emgrand (Belgee S50).
