Не стало «самого бедного президента», экс-лидера Уругвая Хосе Мухики

В Уругвае скончался один из самых уважаемых и любимых лидеров страны — Хосе Мухика, который занял пост президента в 2010 году и прославился своей скромностью, честностью и преданностью принципам. Ему было 89 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра внутренних дел республики Карлоса Негро.

В связи с кончиной Мухики в стране объявлен трехдневный траур, который продлится до 16 мая. В это время в Уругвае будут чествовать память великого политика и гуманиста.

Мухика прославился как «самый бедный президент в мире» из-за своего скромного образа жизни и отказа от положенной пенсии после ухода с поста в 2015 году. Он покинул свое кресло, объяснив это усталостью и желанием оставить место для новых лидеров.

Как отметил Негро, в республике запланировано масштабное чествование памяти политика. Не только в Уругвае, но и за его пределами вспоминают о его вкладе в борьбу за права простых людей, развитие социальной сферы и укрепление демократии.

Посольство РФ в Монтевидео от имени российской дипломатической миссии выразило глубочайшие соболезнования в связи со смертью Хосе Мухики.

Ранее стало известно о смерти трехкратного обладателя «Оскара» Роберта Бентона.