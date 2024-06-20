Не только туризм: как визит Путина отразится на отношениях РФ и Вьетнама

По итогам визита президента России Владимира Путина во Вьетнам страны заключили более 10 соглашений. Доцент факультета мировой экономики и политики НИУ «ВШЭ» Наталия Карпова рассказала в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» о перспективах сотрудничества двух государств.

Ключевым документом стало соглашение «О дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации российско-вьетнамского договора об основах дружеских отношений».

«Для России сейчас существует четыре стратегических направления, где осуществляется внешнее давление: энергетика, финансы, высокие технологии и военно-промышленный комплекс. Все успехи, которые будут достигнуты в этих сферах в рамках отношений с Вьетнамом, укрепят российскую экономику и будут способствовать улучшению позиций нашей страны в глобальной политике», — пояснила Карпова.

У РФ ь Вьетнама богатая история взаимопомощи и сотрудничества. СП «Вьетсовпетро» — практически первое совместное предприятие с иностранным капиталом, созданное Советским Союзом. Заложенный фундамент взаимодействия и подготовки кадров станет надежной основой для реализации совместных проектов уже современных России и Вьетнама, подчеркнула политолог. Кроме энергетических проектов, большой потенциал есть у инициатив в финансовой сфере и туризме, добавила она.

«Очень остро стоит перед Россией вопрос взаиморасчетов во внешней торговле. Поэтому использование совместных финансовых проектов — стратегически важное направление сотрудничества. Также стоит ожидать роста туристического потока. Вьетнам может стать более привлекательным не только для потребителей, но и для инвесторов из России», — заключила Карпова.

Ранее на страницах интернет-издания «Подмосковье сегодня», мы рассказали к чему приведет всеобъемлющее партнерство России с Северной Кореей.