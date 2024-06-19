Стало известно, что даст России договор о всеобъемлющем партнерстве с Северной Кореей

Итогом российско-корейских переговоров стало заключение Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве . Также президент РФ Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын одобрили ряд важных соглашений. Кандидат экономических наук Анна Синякова рассказала в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня», что изменится в отношениях двух государств.

Так, один из документов предполагает строительство автомобильного моста через реку Туманная на границе России с Корейской Народно-Демократической Республикой.

«Уже давно назрела необходимость в строительстве такой транспортной инфраструктуры. Это упростит торговлю, а также положительно скажется на туризме. Интерес к Северной Корее в нашей стране большой, для нас это в своем роде экзотическая страна, закрытая от многих. Уже известно об организованных группах туристов из России. И налаживание этого потока укрепит связь двух государств», — заявила Синякова.

Также были подписаны соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки. В России уже проходят обучение больше сотни студентов из КНДР.

«Было бы интересно исследовать это направление. У нас пока нет точного текста Договора о стратегическом партнерстве и других соглашений, поэтому мы не знаем, предполагается ли отправка студентов по обмену из России в КНДР, однако это могло бы стать интересной альтернативой закрытым западным направлениям», — считает эксперт.

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