«Не тот человек»: эксперты оценили шансы внука Зюганова в партии и на выборах мэра Москвы

Внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид будет участвовать в осенних выборах мэра Москвы. Политик уже подал бумаги на выдвижение под лозунгом «Вернем будущее». Эксперты оценили шансы Зюганова-младшего стать главой столицы, а после — занять место деда.

Доцент РАНХиГС, директор АНО «Академический Альянс» Михаил Бурда сказал, что КПРФ сейчас подошла к той черте, к которой рано или поздно подойдут все российские политические партии.

«Если в ЛДПР необходимость смены лидера обусловлена естественными причинами, и мы не знаем, насколько хорошо в связи со смертью своего идеологического и харизматического лидера партия сможет пройти электоральный цикл, то в КПРФ этот процесс попытались сделать более управляемым, вводя в политический процесс новые лица», — поясняет Бурда интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Сможет ли Леонид Зюганов стать новым лидером партии, по мнению эксперта, вопрос очень спорный. Ведь неизвестно, как себя поведут внутрипартийные группы и элиты: готовы ли они единогласно поддержать Зюганова-младшего, или есть иные альтернативы.

«А они, на мой взгляд, есть. Например, Анастасия Удальцова на роль нового лидера КПРФ подходит гораздо больше. Она политик, трибун, а Леонид стал порождением партийной номенклатуры и родственных связей», — считает политолог.

Что касается выборов, то наш собеседник не видит альтернативных по масштабу действующему мэру Москвы политических фигур. Протестное голосование за альтернативного кандидата, даже если бы он был один, тоже не сработает, ведь действующий мэр пользуется действительно достаточно большой поддержкой именно среди той части москвичей, что представляют активную часть электората, продолжает Михаил.

«Я прогнозирую убедительную победу Сергея Собянина в первом туре, а Леонид Зюганов — это однозначно не тот человек, который может бросить ему вызов», — заключает Бурда.

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