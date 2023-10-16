«Не узнает людей»: выяснилось, опасно ли Байдену работать дальше

Президент США Джо Байден уже заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Однако мало от кого утаилось его странное поведение: политик постоянно падает, говорит странные вещи и теряет ориентацию в пространстве. Общественность обеспокоена тем, не усугубит ли его состояние дальнейшая работа.

Врач-терапевт Севинч Алиева напомнила, что в 1988 году Байден пережил операцию в связи с аневризмой сосудов головного мозга.

«Получается, есть какие-то изменения в мозговых артериях. В силу его возраста есть снижение памяти и другие последствия: координация движений, не узнает людей, галлюцинации даже можно было заметить. Прямо Альцгеймера нет, но деменция точно есть», — рассказала медик в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, добавила собеседница, с годами такое состояние может прогрессировать в тяжелую степень.

«Поэтому он все быстро забывает, у него скованы движения. Это все сосудистого характера. Но он молодец. Еще с таким количеством людей общается и управляет огромной страной», — отметила Алиева.

Если заболевание уже дошло до тяжелой степени, пациенту нужен уход специально обученных людей, медицинского персонала.

«Сиделки, врач, сестра наблюдают в пансионатах или надомно врач приезжает. Работать в такой ситуации опасно. Люди могут быть агрессивными и навредить окружающим. Они могут потеряться, быть не в безопасности, неадекватно себя вести, неправильные слова говорить, а другие воспримут их всерьез, могут галлюцинации возникнуть», — подытожила медик.

Все зависит от степени заболевания. Но таким людям нужно помогать, чтобы они не нервничали. Их нужно держать под контролем и проводить профилактику здоровья, добавила собеседница.

Ранее мы сообщали, что Байден не смог без препятствий подняться на сцену в Филадельфии.