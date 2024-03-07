«Не волнует»: в Кремле отреагировали на назначение Залужного послом в Лондон

Решение президента Украины Владимира Зеленского назначить бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании не имеет для России никакого значения, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что Залужный всегда воспринимался человеком, связанным с британскими спецслужбами.

8 февраля Зеленский отправил Залужного в отставку, назначив на его место Александра Сырского. Эксперты отмечали, что уход бывшего главкома с военной службы позволит начать ему политическую карьеру.

Недавний опрос украинского Центра SOCIS показал, что Залужный выиграл бы у Зеленского с двукратным преимуществом, если бы президентские выборы на Украине прошли прямо сейчас.

Ранее Зеленский отменил выборы на Украине, ссылаясь на военное положение.