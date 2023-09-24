«Не выступает против сближения»: почему отношения КНДР и России вдруг потеплели

В последние недели стало очевидно, что отношения России и КНДР стали крепче. Военный эксперт Константин Сивков объяснил, в чем сила такого союзника, и почему Западу стоит бояться угрозы с Востока.

По словам эксперта, руководство КНДР состоит из чрезвычайно решительных людей, которые готовы пойти на самые жесткие шаги. И самое главное, что корейские власти обладают для этих шагов надлежащим военно-техническим и военно-политическим потенциалом.

«Это монолитная страна, в которой пятая колонна лежит в могилах. Там все четко построено, жестче, чем в сталинском Советском Союзе. У Северной Кореи одна из крупнейших армий мира численностью 1,25 млн человек. Плюс большой мобилизационный потенциал, то есть люди, прошедшие срочную службу более пяти лет назад, — это еще около двух миллионов человек», — отмечает Сивков.

Это значит, что в случае необходимости Пхеньян может выставить 3-миллионную армию. Кроме того, КНДР имеет полнокровную ядерную триаду с межконтинентальными баллистическими ракетами. И теперь уже с подводной составляющей, правда, в количестве единственной подлодки. Но, по словам Константина, это лишь начало.

«У КНДР есть самолеты-носители ядерного оружия, тысячи танков и РСЗО. Стокгольмский институт исследования военных потенциалов стран мира относит страну на 34 место, после Германии. Здесь был учет целого комплекса факторов, но если брать по боевому потенциалу, то Пхеньян 100% входит в десятку стран, то есть то что обходит ФРГ и Францию», — убежден доктор военных наук.

Наконец, по морально-психологическому потенциалу корейцы обгоняют всех конкурентов, продолжает Сивков.

«Одна из причин, по которой мы очень осторожно развивали отношения с КНДР, это боязнь нарушить отношения с Китаем. Но раз все сложилось, это означает только одно — Пекин не выступает против такого сближения», — объясняет Константин журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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