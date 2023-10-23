«Не завидую «Хезболле»: выяснилось, зачем Израиль чинит бомбоубежища

«Дело в том, что «Хезболла» на юге Ливана, который граничит с севером Израиля, в ближайшие недели действительно может вступить в войну. Не как сейчас — ракетными обстрелами, а более активно, с проникновением через границу. Израиль готов к открытию второго фронта и полномасштабной наземной операции в Газе, вероятность которой уже выше 90%», — заявил Косоруков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».