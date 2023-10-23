«Не завидую «Хезболле»: выяснилось, зачем Израиль чинит бомбоубежища
Политолог Косоруков рассказал, помогут ли Израилю обновленные бомбоубежища
Фото: [Ариэль Спорн/©РИА Новости]
Срочная реконструкция и ремонт примерно 4 тыс. бомбоубежищ начались в Израиле, сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. Как уточняется, это делается для того, чтобы обеспечить безопасность израильтян в случае вступления в войну с еврейским государством «Хезболлы» и открытия северного фронта.
Как объяснил политолог, старший преподаватель кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков, Иерусалим принял верное решение.
«Дело в том, что «Хезболла» на юге Ливана, который граничит с севером Израиля, в ближайшие недели действительно может вступить в войну. Не как сейчас — ракетными обстрелами, а более активно, с проникновением через границу. Израиль готов к открытию второго фронта и полномасштабной наземной операции в Газе, вероятность которой уже выше 90%», — заявил Косоруков интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
По словам политолога, Израилю необходимо обезопасить северный фронт и спасти мирных жителей.
«Не завидую «Хезболле» и понимаю, что подобная операция ЦАХАЛ приведет к жертвам среди мирного населения, но готовиться нужно. Через Иорданию никто не пройдет: я думаю, что монархия удержится, и там будет порядок. А со стороны Ливана могут прийти удары по Израилю при поддержке Ирана и отчасти Сирии», — предположил эксперт.
Израиль готовит систему защиты мирного населения, что очень актуально, ведь по городам наносят удары прежде всего с воздуха.
«Стреляют самопальными ракетами, но достаточно эффективными, потому что «Железный купол» не может все перехватить. Чтобы хоть как-то снизить число жертв среди мирного населения, сейчас и работают с бомбоубежищами. Ведь у врага нет серьезных противобункерных ракет, которые способны уничтожать подземные бомбоубежища, а израильтян надо куда-то прятать», — заключил Косоруков.
Ранее военный эксперт Старых раскрыл, какое оружие США передадут Израилю.