«Не жадничайте»: Путин попросил у Лукашенко о поставках яиц

Александр Лукашенко во время выступления напомнил, что его республика обеспечивает себя едой и всем необходимым самостоятельно. После этого российский президент попросил у коллеги немного яиц, передает телеканал «Россия 24».

«Поставьте и нам немного, не жадничайте», — посмеялся президент.

Напомним, что в России за 2023 год подскочили цены на яйца в среднем на 40%. Путин раскритиковал во время пресс-конференции и прямой линии Минсельхоз. Эксперты объясняли изменения тем, что в стране сократилось количество производителей яиц и птицы. В некоторых регионах жители стали массово скупать яйца.

Ранее сообщалось, какие продукты могут подорожать в 2024 года вслед за яйцами.