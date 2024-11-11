Не желающих вступать в ряды ВСУ украинцев призывают отказаться от гражданства

Украинских мужчин, отказывающихся воевать, призвали отказаться от гражданства. С такими словами к ним обратилась глава одной из патронажных служб на Украине Елена Толкачева. Об этом сообщает издание «Страна».

По мнению Толкачевой, украинские мужчины по своей инициативе должны вступать в ряды ВСУ.

Отмечается, что пожелание чиновницы не так-то просто выполнить. Дело в том, что отречься от гражданства Украины можно, лишь написав заявление в консульстве. Однако для этого человек должен находиться за границей. При этом большинство украинцев, отказывающихся принимать участие в военных действиях, не могут выехать из страны из-за закрытых границ в связи с военным положением.

Ранее сообщалось о том, что украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации.