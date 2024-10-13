Украинцам предлагают платить деньги за освобождение от мобилизации

Гражданам Украины, которые не хотят быть мобилизованными, приходится платить военкомам от $5 тысяч. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Причем, отметил он, взятка – еще не гарантия того, что мужчину отпустят в случае повторного задержания.

По словам Дмитрука, украинцам за освобождение от мобилизации предлагают заплатить вышеуказанную сумму, а потом еще ежемесячно платить тысячу долларов.

Но, отметил он, такой вариант является «сомнительным».

Также Дмитрук прокомментировал обстановку в Одессе. По его словам, весь город заставлен машинами на аварийках, потому что их водителей забрали территориальные центры комплектования.

Ранее сообщалось о том, что в Раде раскрыли причину массовых облав военкомов на Украине.