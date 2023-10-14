Небензя: Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и катастрофы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и гуманитарной катастрофы. Об этом он сообщил журналистам. Слова Небензи приводят РИА Новости.

7 октября между Палестиной и Израилем обострился конфликт. В этот день палестинская исламистская группировки ХАМАС выпустила из сектора Газа по израильским городам около пяти тысяч ракет. В результате в Израиле были повреждения и погибшие. В городах продолжают работать системы оповещения воздушной тревоги.

«Эскалация ситуации «на земле» крайне тревожна. Регион находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы», – считает Небензя.

Он отметил, что Россия осуждает жестокость и убийства, происходящие в зоне конфликта.

Из-за эскалации конфликта погибло более 1000 палестинских и израильских граждан. Несколько тысяч человек получили ранения.

В ответ на атаки со стороны ХАМАСа Израиль объявил о полномасштабном наступлении на сектор Газа. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары, как утверждается, по базам и формированиям боевиков ХАМАС.

Ранее РИА Новости сообщили, что Россия подготовила проект резолюции Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.