Россия подготовила резолюцию СБ ООН по заложникам в секторе Газа

Россия подготовила проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором призывает немедленно прекратить огонь в зоне обострения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщают РИА Новости .

Кроме того, в нем содержится пункт о безопасном освобождении заложников в секторе Газа, а также об обеспечении гуманитарной помощи и безопасной эвакуации граждан.

«СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью наблюдаемому гуманитарному прекращению огня», – говорится в документе.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября. В этот день утром боевики правящей в Газе палестинской исламистской партии ХАМАС атаковали израильские города минимум 2,5 тысячами ракет. Представители ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

В ответ это правительство Израиля объявило в стране военное положение, а также мобилизацию резервистов. Сейчас в заложниках у боевиков ХАМАС находятся 130 человек. Среди них есть граждане России и США. Они были взяты в плен в результате вторжения ХАМАС на территорию Израиля. Также от действий боевиков погибли по меньшей мере 260 человек на фестивале электронной музыки.

Российское посольство в Израиле накануне сообщило, что в результате обострения конфликта погибло четверо граждан РФ. 12 россиян пропали без вести.

На данный момент Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовится к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».