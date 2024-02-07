Не разрешивший Киеву заключить договор с Москвой в Стамбуле в 2022 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон несет всю полноту ответственности за гибель десятков тысяч украинских граждан, подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя.

Выступая на сегодняшнем заседании Совбеза ООН Небензя заявил, что в апреле 2022 года российско-украинский мирный договор оставалось только финализировать. И это было бы сделано, «не примчись» тогда Джонсон в Киев.

«Джонсон является соучастником преступлений киевского режима и ответственным за гибель десятков тысяч молодых украинцев на поле боя, жизни которых можно было бы сберечь, если бы договор был подписан и если бы это не запретили сделать ваши британские и американские коллеги», — сказал постпред, его цитирует ТАСС.

Ранее, выступая на Совбезе ООН, Василий Небензя заявил, что США являются прямыми соучастниками удара ВСУ по российскому Ил-76 под Белгородом.