Небензя: Москва не допустит перевооружения Украины

Россия не допустит того, чтобы Украина под видом договоренностей о прекращении огня успела перевооружиться.

Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.

"Повторения "Минска" не будет", — заверил он.

Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.

Ранее Небензя заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую.