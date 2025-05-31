Небензя: Москва не допустит перевооружения Украины
Небензя резко высказался о переговорах с Украиной
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Россия не допустит того, чтобы Украина под видом договоренностей о прекращении огня успела перевооружиться.
Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН.
"Повторения "Минска" не будет", — заверил он.
Представитель России также подчеркнул, что устранение первопричин украинского конфликта имеют принципиальную важность для урегулирования этого вопроса "раз и навсегда".
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Ранее Небензя заявил, что Россия не делит Победу на свою и чужую.