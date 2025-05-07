В ООН от имени России заявили, что победа во Второй мировой войне принадлежит не одной стране, а всем народам, которые сражались против нацизма. Об этом пишет РИА Новости.

На заседании Генассамблеи ООН, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, постпред России Василий Небензя подчеркнул: Москва не считает себя единственным победителем в той трагической и великой борьбе. Победа, по его словам, была общей — результатом усилий всех народов бывшего СССР, чей вклад в разгром нацизма нельзя преуменьшать или забывать.

Такое заявление стало ответом на обвинения со стороны некоторых стран, которые утверждают, что Россия якобы пытается «приватизировать» итоги войны. В Москве уверены: историческая правда должна быть сохранена, а память о героизме советских солдат — защищена.

Подчеркнув непоколебимую приверженность России историческим фактам, дипломат дал понять, что любые попытки пересмотра роли СССР в Победе воспринимаются как атака на саму суть памяти о войне. Это особенно важно на фоне того, как в ряде стран официальные интерпретации событий 1939–1945 годов подвергаются серьезному искажению.

Ранее президенты двух стран отказались от участия в праздновании Дня Победы в Москве.