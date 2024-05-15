Дипломат указал на то, что в связи с этим в украинских социальных сетях все чаще стал подниматься вопрос о том, за кого или за что воевать гражданам страны. Небензя заявил, что в текущий момент жители Украины сталкиваются с совершенно новым этапом нарушения своих прав. Он напомнил ,что с 18 мая украинцы фактически станут бесправными из-за вступления в силу нового закона о мобилизации, запрещающего им распоряжаться имуществом и деньгами.

По словам дипломата, подобные законы являются очень неудобной для Зеленского и его спонсоров темой, ведь по мнению украинского руководства, жители страны должны с готовностью идти и защищать свою страну.

На деле же все иначе, указал Небензя. Он напомнил о том, что в одну лишь Румынию незаконно сбежало 11 тысяч украинцев, пригодных к службе. В попытках побега, погибли 19 из них, добавил он. По словам дипломата, ради бегства с Украины, призывники бросают на границах свои автомобили, меняют одежду на женскую и прибегают к любым хитростям для обмана пограничников.

Ранее на Западе заявили о панике администрации Зеленского из-за ситуации под Харьковом.