Небензя назвал парадом лицемерия выступления Запада в СБ ООН по атаке Ирана на Израиль

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза организации, назвал атаку Ирана и Израиль законной и выдержанной в духе международного права. Дипломат напомнил про предшествовавшую этому бомбардировку Тель-Авивом иранского консульства в сирийском Дамаске.

«Вы прекрасно знаете, что нападение на дипломатическое представительство является по международному праву casus belli», — заявил он.

Выступления же представителей стран Запада на сегодняшнем заседании Совбеза, резко осудивших атаку Ирана на Израиль, Небензя назвал «парадом лицемерия и двойных стандартов».

«Когда мы с вами собирались в этом зале 2 апреля, чтобы обсудить удар Израиля по консульскому объекту ИРИ в Дамаске, США, Великобритания и Франция тогда, по сути, отказались подтвердить, что базовые принципы международного права о неприкосновенности дипломатических и консульских объектов, зафиксированные в соответствующих Венских конвенциях, применяются равноправно и одинаково ко всем государствам. Результат, как говорится, налицо», — подчеркнул российский постпред.

Напомним, отношения между Ираном и Израилем в очередной раз обострились после того, как в Сирии вследствие работы израильской авиации было поражено здание иранского консульства. Это произошло в апреле. В ночь на воскресенье, 14 апреля, Иран нанес ответный удар по территории Израиля, отметив, что месть совершена. Эксперты называют ночную атаку одной из масштабной в плане применения различных видов дронов. Мир наблюдает за ситуацией, будет ли нанесен ответный удар со стороны ЦАХАЛ и не перерастет ли конфликт в полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя атаку Тегерана на Израиль предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны.