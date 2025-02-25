Небензя назвал резолюцию СБ ООН отправной точкой для переговоров по Украине

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что резолюция Совета Безопасности ООН по Украине может стать отправной точкой для дальнейших действий по мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что принятый текст документа не идеален. Однако есть повод для сдержанного оптимизма.

«Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт», — цитирует дипломата агентство.

Кроме того, Небензя считает, что Европа — единственный участник конфликта, который не хочет его завершения и препятствует его разрешению.

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