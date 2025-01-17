Россия считает, что за атакой на газопровод «Турецкий поток», которая произошла со стороны Украины, стоят США и Великобритания, сообщил Василий Небензя, представитель России в ООН.

Комментарий дипломата приводит РИА Новости. По словам Небензи для подобных обвинений у Москвы есть все основания.

«Атака Украины на „Турецкий поток“ совершена по наводке США и Британии», — заявил постпред.

Соединенные Штаты причастны к тому удару, который был нанесен по компрессорной станции «Русская», которая обслуживает газовую магистраль «Турецкий поток». Об этом ранее заявила Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.