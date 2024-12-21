Президент Украины Владимир Зеленский делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы, заявил в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он также отметил, что глава киевского режима провоцирует РФ на эскалацию конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Терпящий катастрофические неудачи на поля боя просроченный украинский президент делает все для того, чтобы сорвать любые мирные инициативы и спровоцировать Россию на кардинальную эскалацию конфликта», - сказал дипломат.

Небензя отметил, что бывший украинский шоумен только за последние дни сделал как минимум три шага назад от мирного решения.

Ранее Небензя высказался по поводу заморозки конфликта на Украине.