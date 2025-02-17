Ни Евросоюз, ни Великобритания не могут быть сторонами договора по прекращению украинского конфликта, поскольку полностью недоговороспособны. Такое мнение высказал Василий Небензя, постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций. Его точку зрения привело РИА Новости.

Представитель РФ в ООН напомнил, что государства Евросоюза вместе с Британией уже выступали в качестве гарантов соглашения в Минске. Они тогда показали, что неспособны соблюдать подписанные договоры, и по этой причине не могут вновь стать сторонами какого-либо соглашения.

«Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев», — указал Небензя.

Он подчеркнул, что современная европейская элита неспособна даже представить себе какую-то схему безопасности с участием России из-за своего негативного опыта. Они долгие годы строили планы, чтобы навредить РФ, и по этой причине уже неспособны на иное.

Ранее Небензя заявил, что в новой Украине никакой роли не должны играть ни Зеленский, ни кто-либо из его нынешнего окружения. По его мнению, реализацией новых договоренностей должна заниматься та власть, что будет в этом заинтересована, и которая появится уже по фактам демократических выборов.