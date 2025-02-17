В «новой Украине» не должны играть никакой роли ни Владимир Зеленский, ни его сподвижники. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление постпреда России при ООН Василия Небензя.

По заявлению Небензи, реализацией уже новых договоренностей должна заниматься та власть, которая будет в этом заинтересована и появится уже по фактам демократических выборов. При этом, уверен политик, Зеленский утратил свою легитимность еще в мае прошлого года, и сейчас, будучи избранным почти тремя четвертями украинцев, не выполнил свои требования и наоборот, даже втянул страну в конфликт за чужие геополитические интересы.

Ранее Небензя высказался о шансах скорого завершения конфликта на Украине.