Итогом проведенной ВС РФ серии массированных ракетных ударов по военным объектам ВСУ станут некрологи западных наемников, в том числе и прибывших в зону СВО из США. На это указал постоянный представитель России в Организации объединенных наций Василий Небензя.

В качестве подтверждения в ходе прошедшего накануне заседания Совбеза ООН Небензя напомнил об ударе по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и буквально напичканной иностранными наемниками и офицерами украинской разведки гостинице «Аврора» в Кривом Роге.

«Отличительной особенностью данной серии ударов стала ликвидация значительного количества иностранных инструкторов, специалистов и наемников. Поэтому те, кто следит за этой темой, может ожидать большое количество некрологов о внезапной кончине высокопоставленных американских, британских, французских, польских и шведских военных», — сыронизировал российский дипломат, его цитирует ТАСС.

Небензя подчеркнул, позиция Москвы будет всегда неизменной: кто помогает «клике Зеленского удерживать на плаву ее военный потенциал», будет неизбежно законной целью для армии России.

Ранее мы писали, что ВС РФ нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в селе Херсонской области.