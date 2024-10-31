Небензя: США пытаются втянуть Южную Корею в конфликт на Украине

Западные страны склоняют Южную Корею к поставкам оружия на Украину и тем самым вовлечь ее в конфликт на Украине.

Такое заявление на заседании Совета Безопасности сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Возможности Запада в плане поставок запасов боеприпасов и возможности нарастить производство снарядов для Украины почти исчерпаны, поэтому ему приходится искать другие ресурсы.

Небензя считает, что власти Южной Кореи не будут поддаваться на убеждения американцев и будут следовать мнению большинства своих граждан, которые выступают против участия в военном конфликте на Украине.

Ранее Байден заявил, что ВСУ должны нанести удар по военным из КНДР, если те зайдут на Украину.