Небензя призвал Израиль бороться не с мирными гражданами, а с террористами

Российская Федерация призывает израильские власти перестать беспорядочно бомбить мирные кварталы сектора Газа, заявляя, что якобы там скрываются боевики ХАМАС, и начать реальную борьбу с радикалами. На это указал постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что ракетный удар израильских ВВС по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни более 800 человек, среди который множество детей.

«Мы призываем вас не отказаться от борьбы с терроризмом, а бороться с терроризмом, с террористами, а не с мирными гражданами. В этом суть того, о чем мы говорили, не отрицая ни в коем случае права Израиля на то, чтобы защищать себя от террористических атак», – сказала Небензя.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».