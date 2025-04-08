Российский дипломат в ООН заявил о готовности РФ к серьезному диалогу по Украине

Россия готова серьезно говорить о прекращении украинского конфликта, но не позволит превратить мирные переговоры в средство для укрепления позиций Киева. Такое заявление сделал в Организации Объединенных Наций постоянный представитель РФ Василий Небензя. Его слова привело РИА Новости.

Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил открытость России для серьезных инициатив по прекращению конфликта.

«Не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима», — указал Небензя.

Постпред РФ добавил, что никакие серьезные договоренности с правительством Зеленского невозможны. Он выразил надежду, что факт этого понимают и в США.

Ранее Небензя в ООН заявил, что Россия считает законными целями для ударов скопления украинской армии, а также офицеров и инструкторов с Запада. Так он прокомментировал атаку Кривого Рога, где было атаковано место проведения совещания командиров ВСУ и западных офицеров.