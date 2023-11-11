Небензя: РФ возмущена бесчисленными ударами Израиля по гражданским объектам в Газе

Постпред России при ООН Василий Небензя во время своего выступления в Совбезе международной организации подверг резкой критике Израиль и руководство страны за систематические обстрелы гражданских объектов в секторе Газа, в результате которых гибнут мирные палестинцы.

Глава российской дипмиссии при ООН подчеркнул, что указанные ракетные удары Израиля по подобным объектам являются неприкрытым и вопиющим нарушением Тель-Авивом международного гуманитарного права.

«Шокированы и глубоко возмущены тем, что целями ударов становятся гражданские объекты: школы, больницы, мечети, лагеря беженцев», – цитирует дипломата ТАСС.

Небензя призвал как можно скорее прекратить огонь и начать переговоры ХАМАС с Израилем, ибо только так можно избежать в анклаве новых жертв среди мирного палестинского населения.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».