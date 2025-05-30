Небензя: у США открылись глаза в отношении режима Зеленского

Напомним, на заседании Генассамблеи ООН, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, Небензя подчеркнул, что Москва не считает себя единственным победителем в той трагической и великой борьбе. Победа, по его словам, была общей, но результатом усилий всех народов бывшего СССР, чей вклад в разгром нацизма нельзя преуменьшать или забывать.

Так он отреагировал на обвинения со стороны некоторых стран, которые заявили, что Россия якобы пытается «приватизировать» итоги войны.

Ранее Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам в виде майского перемирия.