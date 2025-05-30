Небензя: у США открылись глаза в отношении режима Зеленского
Небензя: США осознали первопричины украинского конфликта
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Администрация президента США Дональда Трампа увидела истинное лицо режима Владимира Зеленского и поняла, в чем заключаются первопричины украинского конфликта, заявил постпред России Василий Небензя.
Напомним, на заседании Генассамблеи ООН, посвященном 80-летию окончания Второй мировой войны, Небензя подчеркнул, что Москва не считает себя единственным победителем в той трагической и великой борьбе. Победа, по его словам, была общей, но результатом усилий всех народов бывшего СССР, чей вклад в разгром нацизма нельзя преуменьшать или забывать.
Так он отреагировал на обвинения со стороны некоторых стран, которые заявили, что Россия якобы пытается «приватизировать» итоги войны.
Ранее Небензя призвал Украину сделать шаг к переговорам в виде майского перемирия.