Небензя упрекнул Израиль в противоречивых заявлениях по Голанским высотам

С данным заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

Россия не знает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей территорией, в особенности в контексте нарушения буферной зоны.

Сначала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил одно, потом израильский посол направил письмо с опровержением его слов, отметив, что это временные решения.

После этого в ходе выступления на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются «неотъемлемой частью» Израиля.

Заявления израильской стороны противоречивы и требуют разъяснений, учитывая, что уровень напряженности в регионе растет, заключил Небензя.

Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии.