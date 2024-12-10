Небензя упрекнул Израиль в противоречивых заявлениях по Голанским высотам
Фото: [pxhere.com]
Россия не знает, какую часть Голанских высот Израиль считает своей территорией, в особенности в контексте нарушения буферной зоны.
С данным заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.
Сначала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил одно, потом израильский посол направил письмо с опровержением его слов, отметив, что это временные решения.
После этого в ходе выступления на пресс-конференции Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются «неотъемлемой частью» Израиля.
Заявления израильской стороны противоречивы и требуют разъяснений, учитывая, что уровень напряженности в регионе растет, заключил Небензя.
Ранее сообщалось о том, что Израиль нанес серию ударов по крупнейшим авиабазам Сирии.