Постпред РФ при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли из зала, где проводили заседание Генассамблеи по «оккупированным территориям» Украины. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

Небензя напомнил присутствующим на заседании, что «оккупированных территорий» Украины не существует: это новая часть России, полученная законным образом. По словам поспреда РФ при ООН, многие «западники» пытаются подменить действительность, кричат пропагандистские заявления, но не пытаются по-настоящему разобраться в вопросе о принадлежности территорий.

«Как могут страны, претендующие на то, чтобы называться цивилизованными и демократическими, не услышать, например, сделанное в 2015 году заявление премьер-министра Яценюка о том, что в Донбассе проживают нелюди, или произнесенных в 2021 году слов действующего президента Зеленского, который назвал их «существами и особями», — спросил постпред.

По словам Небензи, Запад еще заплатит за то, что сотворил с Украиной. После громкого заявления он покинул заседание вместе с Дмитрием Полянским. На месте российской делегации остался эксперт постпредства.

Напомним, на Крымском полуострове в марте 2014 года провели референдум, где подавляющее большинство жителей захотели в состав России. Это случилось после госпереворота на Украине. Это был демократический законный путь, однако за рубежом это не признают до сих пор.

Ранее сообщалось, что первые жители Авдеевки начали получать российские паспорта.