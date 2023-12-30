Небензя: власти Украины размещают системы ПВО в жилых районах в нарушение международного права

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации по ситуации на Украине проинформировал коллег о том, что преступный киевский режим продолжает прикрываться мирными жителями, размещая средства противовоздушной обороны в жилых районах украинских городов и населенных пунктов.