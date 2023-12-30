Небензя: власти Украины размещают системы ПВО в жилых районах в нарушение международного права
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации по ситуации на Украине проинформировал коллег о том, что преступный киевский режим продолжает прикрываться мирными жителями, размещая средства противовоздушной обороны в жилых районах украинских городов и населенных пунктов.
Дипломат подчеркнул, что ВС РФ делают все, чтобы при уничтожении вражеской военной инфраструктуры действовать максимально аккуратно, сохраняя жизни простых украинцев.
«Задача России состоит в том, чтобы не дать киевскому режиму уничтожить свой народ, отметил Небензя», - его цитирует ТАСС.
Ранее Небензя сообщил, что военные планы Киева потерпели фиаско и теперь стоит ждать плохих новостей из Украины.