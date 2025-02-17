Украина навсегда потеряла те территории, которые сейчас контролируются Россией. Об этом заявил Василий Небензя, постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций. Его слова привело РИА Новости.

Российский представитель выступил на заседании Совета Безопасности ООН и сообщил, что Украина навсегда потеряла не только Крымский полуостров, но и ряд других территорий.

«Украина безвозвратно потеряла Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России», — указал он.

Небензя добавил, что теперь надо исправлять ситуацию в тех регионах, которые до сих пор контролирует киевский режим.

Ранее Небензя выразил мнение, что Украина должна быть демилитаризована по итогам конфликта. Она не может входить в какие-либо блоки или альянсы. Только такой вариант сможет предотвратить конфликты в будущем.