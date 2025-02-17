Украина будущего должна соответствовать ряду требований, в том числе не входить ни в какие объединения. Как сообщило РИА Новости, об этом сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Со слов дипломата, «будущая Украина» должна являться демилитаризованным, нейтральным государством, которое не входит в какие-либо блоки или альянсы. Вопрос об урегулировании продолжающегося противостояния стал одной из главных мировых тем после диалога, состоявшегося между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. А 18 февраля на территории Саудовской Аравии должна пройти встреча российской и американской делегаций, посвященная возобновлению диалога между государствами по ключевым вопросам, в том числе и по теме Украины.

Перед грядущей встречей глава МИД России посоветовал американцам прочитать книги по истории и исключил вариант территориальных уступок Украине.