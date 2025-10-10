Небензя заявил о планах США сменить власть в Венесуэле

Россия заявила, что США находятся в одном шаге от военной акции против Венесуэлы. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон в применении технологий цветных революций для силовой смены власти в Каракасе. Об этом сообщает ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США проводят наглую кампанию давления на Венесуэлу с единственной целью — сменить неугодный им политический режим. По словам дипломата, Вашингтон действует по классическим лекалам цветных революций, сочетая политический нажим, военные угрозы и психологическую обработку населения.

Небензя подчеркнул, что Белый дом сознательно нагнетает напряженность, игнорируя предложения венесуэльского руководства о совместной работе, например, в борьбе с наркотрафиком. Российский постпред предупредил, что от таких действий всего один шаг до прямой вооруженной агрессии. Он призвал американскую сторону немедленно прекратить эскалацию и не совершать непоправимую ошибку, которая способна спровоцировать масштабный региональный кризис и неконтролируемую дестабилизацию во всем Латиноамериканском регионе.

Ранее сообщалось о том, что в США обеспокоены ответом России на поставки Украине «Томагавков».