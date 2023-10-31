Небензя заявил о разворачивающейся в Газе катастрофе библейского масштаба

То, что последние несколько недель происходит в секторе Газа, можно назвать самой настоящей гуманитарной катастрофой библейского масштаба. На это указал постпред России при ООН Василий Небензя.

Российский дипломат призвал все мировое сообщество назвать вещи «своими именами». По слова Небензи, для этого пришло самое время, информирует ТАСС.

«На оккупированной палестинской территории, Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба», — сказал Небензя.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».